Le gouvernement nigérian a franchi une étape significative dans la gestion de sa population carcérale. Le ministre de l’Intérieur, Dr Olubunmi Tunji-Ojo, a annoncé la libération de plus de 4 000 détenus, une mesure qui a permis de réduire la surpopulation carcérale et de réaliser des économies substantielles.

Libération massive de prisonniers au Nigéria, une économie d’un milliard de nairas pour l’État

Lors d’une conférence de presse à Abuja, le ministre de l’intérieur nigérian a expliqué que cette libération massive visait à identifier et à libérer les prisonniers incarcérés pour des infractions mineures. « L’année dernière, nous avons réduit la surpopulation carcérale de 5 % », a-t-il précisé.

Selon l’autorité, cette opération a permis de libérer 4 082 détenus, ce qui a entraîné une économie d’un milliard de nairas par an en frais d’alimentation pour le gouvernement. Dr Olubunmi Tunji-Ojo a également souligné les efforts du gouvernement dans la lutte contre les activités illégales dans le secteur pétrolier. En 2024, l’escouade spéciale de renseignement du commandant général a démantelé plus de 2 125 raffineries et décharges pétrolières illégales à travers le pays.

Le ministre a profité pour faire un bilan partiel des divers opérations menées dans le pays. Ainsi, il a indiqué près de 205 camions transportant des produits pétroliers raffinés illégalement ont été saisis, et plus de 700 suspects ont été arrêtés pour leurs activités criminelles. L’escouade a obtenu 345 condamnations, et 187 autres affaires sont pendantes devant les tribunaux.