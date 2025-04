Didi B a battu un nouveau record impressionnant. Le rappeur ivoirien a officiellement dépassé le cap du million d’abonnés sur YouTube. Une performance historique que la plateforme de streaming vidéo la plus célèbre au monde n’a pas manqué de célébrer.

Didi B entre dans l’histoire : premier rappeur ivoirien à atteindre 1 million d’abonnés sur YouTube

En reconnaissance de cet exploit, YouTube a offert une plaque symbolique à Didi B, une récompense qui souligne non seulement sa popularité, mais également l’impact de sa musique sur la scène urbaine ivoirienne et internationale. Didi B devient ainsi le premier rappeur ivoirien à atteindre ce palier, une performance qui force l’admiration et confirme son statut de figure emblématique du rap en Côte d’Ivoire.

Le roi du rap ivoirien frappe encore : Didi B récompensé par YouTube 4

Une fois de plus, Didi B inscrit son nom dans l’histoire. Ce record, qui pourrait rester longtemps inégalé, renforce sa position de leader dans le game. Il reste actuellement le rappeur ivoirien le plus suivi sur YouTube, devançant Himra et Suspect 95 de plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Le « roi de la Conspiration » confirme sa suprématie numérique et artistique.

Mais ce n’est pas tout. Didi B s’apprête à recevoir un nouveau disque d’or ivoirien, une certification prestigieuse qui viendra récompenser le succès de son dernier album. À 33 ans, l’artiste continue d’écrire l’histoire du rap ivoirien et de porter haut les couleurs de la musique urbaine de son pays.