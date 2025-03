Au Togo, l’institut chargé des recettes du pays, l’OTR (Office Togolais des Recettes), a enregistré une bonne performance à l’issue de l’année 2024. Ce dernier a presque atteint son objectif fixé par la loi des finances, qui s’élève à 1 113 milliards FCFA. L’Office a ainsi pu récolter 1 098 milliards FCFA, soit un taux de 98 % auprès des contribuables.

Togo : Une mobilisation de recettes historique par l’OTR

Le Togo, par le biais de l’Office Togolais des Recettes, a connu une avancée marquante dans la mobilisation et la collecte des recettes auprès des contribuables en franchissant la barre des 1 000 milliards FCFA. Ainsi, l’OTR avait fixé un objectif de recettes pour l’année 2024 à un total de 1 113 milliards FCFA. Cet objectif a été atteint à plus de 98 %, avec un montant de 1 098 milliards FCFA, dépassant ainsi la recette fiscale mobilisée en 2023 (990,1 milliards FCFA).

En glissement annuel, la collecte des impôts en 2024 a connu une hausse de 10 %.Par ailleurs, la population a eu vent de cette belle performance de l’OTR grâce à une annonce de l’administration fiscale lors d’une rencontre d’évaluation consacrée aux performances de ce service.

Dans le but d’atteindre cet objectif fixé et de franchir la barre des 1 000 milliards FCFA, l’administration fiscale a dû faire preuve de solidarité et d’efforts, tout en élaborant un plan stratégique.

L’administration a également dévoilé son objectif de mobilisation de recettes fiscales pour l’exercice 2025. En effet, l’OTR ambitionne de collecter 1 210 milliards FCFA, soit une hausse de 8 % par rapport à l’objectif de 2024. L’atteinte de ce dernier permettrait de maintenir la dynamique des 1 000 milliards FCFA et même de dépasser encore plus cette barre afin de contribuer au financement du budget de l’État.