La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus heureux d’Afrique, selon le classement du World Happiness Report 2025. Elle occupe la première place en Afrique de l’Ouest, la 7e en Afrique et la 98e sur 147 pays évalués au niveau mondial.

En Afrique de l’Ouest, les Ivoiriens sont les plus heureux. C’est ce que révèle le rapport de 2025, établi à la suite d’une enquête menée par le World Happiness Report . Dans les critères de notation, le pays a obtenu de très bons scores en matière de générosité et de perception de la corruption, avec un score général de 5,102.

Dans ce nouveau rapport, les experts analysent le lien entre la taille du ménage et le bonheur. Ils constatent qu’un foyer de plus de deux membres favorise un meilleur bien-être. Les personnes vivantes seules se disent moins satisfaites de leur vie, non pour des raisons financières, mais en raison d’un manque de lien social, bien qu’elles se sentent plus à l’aise économiquement.

Le niveau de bonheur est mesuré dans les différents pays selon plusieurs critères : le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie, la santé, la liberté, la générosité et la perception de la corruption.

Sur le plan africain, l’île Maurice a repris sa place de leader et redevient le pays le plus heureux du continent. La Libye , quant à elle, occupe la 2e place en Afrique ( 79e mondiale ), devant l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Congo et la Guinée.

La Namibie ( 103e mondiale ) complète le top 10 africain , détrônant le Sénégal par rapport au classement précédent des pays les plus heureux d’Afrique.

Le top 10 des pays les plus heureux d’Afrique

Rang Pays Score Classement mondial 1 Île Maurice 5,832 78e 2 Libye 5,820 79e 3 Algérie 5,571 84e 4 Afrique du Sud 5,213 95e 5 Mozambique 5,190 96e 6 Gabon 5,120 97e 7 Côte d’Ivoire 5,102 98e 8 Congo 5,030 100e 9 Guinée 4,929 102e 10 Namibie 4,911 103e Les 10 pays les plus heureux d’Afrique ne 2025. Source : World Happiness Report 2025

Il faut noter que les pays nordiques restent en tête du classement. La Finlande est, pour la huitième année, le pays le plus heureux du monde, suivi du Danemark, de l’Islande, de la Suède et de la Norvège. Ces pays offrent à leurs citoyens une forte protection sociale, une éducation de qualité, un accès aux soins de santé et font des efforts considérables pour réduire l’inégalité.