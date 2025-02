L’Éthiopie vient de franchir une étape importante dans la modernisation de ses documents d’identité. Le pays a lancé son passeport électronique (e-passeport) vendredi dernier. Il s’agit d’un modèle à la pointe de la technologie, conçu et fabriqué localement pour la toute première fois.

Sécurité renforcée et fierté nationale : l’Éthiopie dévoile son passeport électronique dernier cri

Selon les services d’immigration et de citoyenneté (ICS), le nouveau passeport électronique de l’Éthiopie intègre des images emblématiques du pays et des systèmes de sécurité de pointe. Il utilise une technologie biométrique avancée, un cryptage sophistiqué et des matériaux inviolables, en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le document dispose d’une puce qui stocke et sécurise les données personnelles du titulaire.

Dans son allocution de lancement, le président éthiopien Taye Atske Selassie a indiqué les raisons de la mise en circulation de ce nouveau document électronique. Le chef de l’État a souligné que les différentes améliorations apportées dans la conception de ce nouveau passeport visent à prévenir la fraude d’identité, à renforcer la sécurité aux frontières et à accélérer les vérifications aux points de contrôle de l’immigration.

Ce passeport fabriqué essentiellement en Éthiopie vient donc remplacer l’ancien modèle lisible par machine (MRP) et devrait permettre de réduire les délais de traitement des demandes. À en croire les responsables, cette production locale va réduire considérablement les coûts liés à l’externalisation, permettre la création d’emplois, notamment dans les secteurs de l’impression et des technologies de sécurité.

La conception du nouveau passeport électronique intègre des éléments culturels et historiques éthiopiens, mettant beaucoup plus en valeur la culture du pays. Ce nouveau produit offre à l’Éthiopie un meilleur contrôle sur la délivrance des passeports avec la production et la gestion des données personnelles des citoyens sur son sol.