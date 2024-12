Selon ce que rapporte Abidjanshow ce mardi 31 décembre 2024, les discussions sur la prestation scénique très suggestive du chanteur et humoriste L’Excès, samedi dernier, continuent de faire des vagues. Et ceci, même au sein de la communauté artistique. Alors que certains artistes désapprouvent fermement son comportement, d’autres prennent sa défense, affirmant qu’il s’agit avant tout d’une expression artistique légitime. Parmi les soutiens, on retrouve DJ Volcano, tandis que Kley Saley a choisi de soulever un débat plus large sur les concours de beauté, souvent mis en avant.

« Quand nous regardons Miss Monde, Miss Côte d’Ivoire, etc., des filles s’exhibent devant des caméras sur toutes les chaînes de télé, sous les yeux de nos enfants et des personnes âgées… Là, c’est normal ? C’est juste ? », a-t-il clamé. Bien qu’il ne soutienne pas explicitement l’acte de L’Excès, Kley Saley dénonce une forme de deux poids, deux mesures. « Je ne suis pas d’accord avec ce type d’exhibition dans un spectacle. Je condamne. Mais si nous devons condamner, faisons-le avec justice. »

De son côté, le comédien et acteur Abass met en avant la nécessité de préserver les bonnes mœurs, dans un environnement artistique déjà fragilisé par de nombreux préjugés : « Je pense que nous donnons de l’importance à L’Excès et à ses partisans en débattant ainsi. Ce n’est pas nous qui interdisons ces comportements. Notre rôle est de défendre les bonnes mœurs dans l’art et la culture, en valorisant leurs aspects positifs. »

Selon certaines informations, cette affaire aurait été portée à l’attention de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu’à son directeur de cabinet et au directeur des Affaires juridiques et du Contentieux.