Ces dernières heures, la prestation controversée de l’humoriste L’Excès au Festival Mother Africa continue d’enflammer les réseaux sociaux. Arborant une tenue féminine et apparaissant quasi nu sur scène, l’artiste a déclenché une vague d’indignation parmi les internautes. Les images, rapidement devenues virales, ont entraîné des condamnations massives et des appels au boycott de l’artiste par certains utilisateurs. Toutefois, selon Abidjanshow, le célèbre artiste de coupé-décalé Dj Volcano a pris la parole le 29 décembre 2024 sur une plateforme dédiée au showbiz pour dénoncer ce qu’il considère comme une hypocrisie culturelle. Il a fait référence aux pratiques traditionnelles exposant publiquement la nudité des jeunes femmes lors des cérémonies d’initiation, souvent retransmises à la télévision nationale.

« Quand c’est à la télévision, ce n’est pas pervers »

Dans une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions, Dj Volcano a critiqué l’acceptation sociale de ces pratiques tout en dénonçant la stigmatisation des artistes explorant la nudité dans leur expression artistique. « Il y a des cultures qui acceptent d’exposer la nudité des filles, et d’autres pour qui cela est inconcevable, voire immoral. Aujourd’hui, parce qu’un artiste le fait, tout le monde est choqué. Mais quand cela passe à la RTI, ce n’est pas pervers. Vous dites que c’est une culture, pourtant ce n’est pas tout le monde qui partage cet avis », a-t-il déclaré.

Dj Volcano a également appelé à une plus grande ouverture d’esprit concernant la diversité artistique et culturelle : « Vous êtes trop limités. Vous pensez que l’art et la culture s’arrêtent uniquement à vos pensées. Mais cela va bien au-delà de ce que nous imaginons. »

Un débat entre art, culture et morale

Les propos de Dj Volcano ont ravivé un débat complexe sur la perception de la nudité et de l’expression artistique dans les sociétés africaines contemporaines. Si certains prônent la sauvegarde des valeurs morales, d’autres considèrent qu’il est temps de réfléchir sur l’évolution des mentalités face à l’art et aux traditions.