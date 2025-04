Ces derniers jours la tension est montée d’un cran entre le rappeur Himra et la chaîne de télévision Life TV. Un clash qui a même conduit à un divorce entre les deux parties. Dans ce conflit, la réaction du rappeur a beaucoup attiré l’attention.

Gros clash entre Himra et Life TV : révélations explosives sur un conflit qui dure

Le différend remonte à février 2025 et a récemment refait surface à la suite d’un incident impliquant l’artiste guyanaise Bamby, proche collaboratrice de Himra. Invitée sur le plateau de WAM, l’émission animée par Willy Dumbo, Bamby, surnommée la bad girl, aurait reçu une consigne controversée : ne pas promouvoir la chanson « Gansta », issue de sa collaboration avec Himra. Refusant de se plier à cette exigence, l’artiste aurait quitté les lieux, un geste qui n’a fait qu’envenimer les tensions déjà existantes entre Himra et la chaîne.

Face aux interrogations croissantes des fans et des téléspectateurs, la Direction des Programmes de Life TV a publié un communiqué officiel pour apporter sa version des faits : « Le samedi 8 février 2025, l’artiste Himra était attendu pour le tournage de l’émission Life Weekend, prévu à 17h. Malgré la mobilisation exceptionnelle de nos équipes un jour non ouvré, l’artiste ne s’est pas présenté. Suite à cet incident, la chaîne lui a proposé un nouveau cadre d’échange via l’émission WAM, sous réserve d’une rencontre préalable, de la reprogrammation de sa venue à Life Weekend et de la présentation d’excuses symboliques aux équipes de production. L’artiste avait initialement accepté cette proposition. Toutefois, le jour convenu, il s’est présenté 15 minutes avant la fin de l’émission WAM, tout en refusant de s’excuser ou de reprogrammer sa participation à Life Weekend. Dans un souci de respect mutuel et de climat de travail serein, la Direction a décidé de suspendre temporairement toute collaboration avec l’artiste. Il ne s’agit pas d’un boycott, mais d’un principe fondamental. Concernant l’incident avec Bamby, nous reconnaissons un regrettable malentendu interne et présentons nos excuses. M. Fabrice Sawegnon, Président Directeur Général de Life TV, n’intervient pas dans les décisions opérationnelles concernant la programmation. Nous réaffirmons notre engagement aux côtés des artistes et de la culture ivoirienne. »

Life TV suspend Himra : la réponse choc du rappeur ivoirien fait le buzz 3

Et peu après la publication du communiqué, Himra a répondu sur Facebook pour livrer sa version : « Non Monsieur le Directeur, faut dire que tu voulais 8 millions dans mes 55 plaques et j’ai refusé. Voilà où tu t’es gamé sur moi ! Sinon WAM, j’étais bel et bien là. Tu m’as juste empêché. Désolé pour la première émission. (Il ne s’agit pas du boss FS !) »