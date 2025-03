S’il a été qualifié de « promoteur amateur » par Himra dans l’un de ses morceaux, Souleymane Kamagaté n’a pas tardé à répliquer.

Himra tacle Kamagaté, la réponse du promoteur ne se fait pas attendre

Dans une récente publication cinglante, l’entrepreneur et promoteur culturel a tenu à remettre les pendules à l’heure, mettant en lumière les réalités du marché du spectacle. « Merci pour le spot au passage. Je suis un amateur, j’ai compris, j’accepte, mais ça ne change en rien que tu ne sois pas rentable », a-t-il rétorqué en réponse aux propos de Himra.

Fidèle à son franc-parler, Kamagaté souligne les difficultés liées à la vente de billets, même pour certains artistes en pleine ascension. Il poursuit : « On ne doit pas souffrir pour vendre les tickets d’un artiste qui est à son prime. En une publication, à deux mois du concert, c’est sold out comme on le voit avec Booba et autres… »

Une déclaration qui remet subtilement en question la popularité et l’attractivité financière de Himra sur le marché du spectacle.