La 6ème journée de la Ligue des Champions a offert son lot de surprises et de confirmations. Le Real Madrid a renoué avec la victoire en s’imposant 3-2 face à l’Atalanta, tandis que Brest a créé la sensation en battant le PSV Eindhoven.

Le Real Madrid s’impose, Brest brille, et le Bayern écrase Shakhtar en Ligue des Champions

Dans un match très ouvert, le Real Madrid s’est imposé 3-2 face à l’Atalanta. Kylian Mbappé, auteur du premier but, aidait au mieux l’équipe avant de céder sa place sur blessure. Vinicius Junior et Jude Bellingham ont également marqué pour les Merengues. Malgré une réaction de l’Atalanta, les Madrilènes ont tenu bon et ont ainsi conforté leur place dans le classement.

De l’autre côté, le Stade Brestois continue de surprendre en Ligue des Champions. Grâce à un but de Julien Le Cardinal, les Bretons ont battu le PSV Eindhoven 1-0. Cette victoire permet à Brest de se maintenir dans le haut du classement et de garder de belles ambitions européennes.

Le Bayer Leverkusen rejoint le podium

Le Bayer Leverkusen a signé une victoire importante face à l’Inter Milan (1-0). Grâce à ce succès, les Allemands prennent la deuxième place du classement.

Le Bayern Munich a quant à lui largement dominé Shakhtar Donetsk (5-1) et se rapproche des places qualificatives. Les Bavarois ont été menés en début de match mais ont rapidement renversé la situation grâce à des buts de Michael Olise (x2), Thomas Müller et Jamal Musiala.

Les résultats de la soir en Ligue des champions