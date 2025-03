Molière, célèbre artiste zouglou s’est exprimé sur un litige foncier dont il est victime. Dans un témoignage poignant rendu public ce lundi 17 mars 2025, il raconte comment un terrain qu’il avait acheté à 11 millions de francs CFA lui a été injustement retiré.

Litiges fonciers en Côte d’Ivoire : Molière lance un appel aux autorités et aux artistes

Molière partage son incompréhension face à cette situation qu’il juge injuste : « J’avais mon terrain, que j’avais acheté à 11 millions à l’époque. Jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai toujours pas. » L’artiste évoque un problème de liquidation qu’il ignorait totalement dans son dossier : « On nous parle de liquidateur, on nous demande d’aller le voir parce qu’il y a un problème. Mais je me demande : est-ce qu’il y a affaire de liquidateur dans mon affaire de terrain ? »

Molière dénonce un phénomène inquiétant qui affecte de nombreuses familles ivoiriennes. Il s’indigne notamment du fait que les usurpateurs parviennent à se procurer les mêmes documents officiels que les véritables propriétaires : « Beaucoup de personnes vivent cela dans l’ombre au quotidien. Ça fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c’est de découvrir que l’usurpateur possède les mêmes documents que toi. Là, on comprend que le problème est profond. »

Un appel aux autorités et aux artistes

Face à cette situation préoccupante, Molière fait appel aux autorités compétentes, espérant qu’elles prendront des mesures concrètes pour mettre fin à ces injustices : « Je suis sûr que des solutions seront trouvées. Les familles se plaignent, la situation s’aggrave, il est temps d’agir. » Convaincu que la musique peut être un puissant outil de sensibilisation, il appelle ses collègues artistes à s’engager dans ce combat : « C’est un sujet sur lequel tous les artistes doivent se mobiliser, chanter, sensibiliser. Car c’est comme arracher la vie d’un être humain. »