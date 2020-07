Couper décaler : Molière réserve une surprise aux fans d' Arafat DJ

Il y a bientôt un an qu' Arafat DJ a brutalement quitté les siens à la suite d'un accident de la circulation à Cocody-Angré. Houon Ange Didier, de son vrai nom, est décédé le 12 août 2019. À l'approche de la célébration du premier anniversaire de sa disparition, le zouglouman ivoirien Molière se prépare à faire une surprise aux fans du Daishikan, communément appelés les "Chinois".

Anniversaire de la mort d' Arafat, Molière prépare quelque chose

La date du lundi 12 août 2019 demeure à jamais une page noire pour le monde culturel ivoirien. En effet, c'est ce jour-là que la grande faucheuse a arraché Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ, à l'affection de millions de jeunes Ivoiriens qui sont tombés sous le charme de sa musique. Le fils de Tina Glamour et de feu Houon Pierre était le porte-flambeau de la musique couper décaler, créée au début des années 2000 par Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga, disparu le 12 octobre 2006. Pendant dix ans, l'ex-patron de la Yorogang s'est révélé comme un véritable ambassadeur de ce genre musical. Sa disparition a plongé le showbiz ivoirien dans la tristesse et la désolation totale.

De grands noms du milieu culturel, sportif et politique ont rendu un vibrant hommage à Arafat DJ. "Le petit est parti. Il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du zouglou, à l’international, il y a Magic System. Pour le couper décaler , c’était DJ Arafat… C’est une grande perte pour la musique ivoirienne", avait confié Traoré Salif ASalfo à Jeune Afrique. Le rappeur Naza, avec qui Arafat a eu une collaboration musicale à travers le titre "Ventripotent", est apparu effondré. "Mon frère tu est parti trop tôt tu ma conseillé. T’es un leader, tu étais le numéro 1 et tu seras toujours le numéro un du coupé décalé. Je t’aime mon frère. Dieu te garde", a-t-il réagi.

À un mois du premier anniversaire de la mort d' Arafat, on apprend que le chanteur ivoirien Molière est au labo pour préparer une surprise à tous les "Chinois". C'est Badro Escobar, un ancien fidèle ami du père de Rafna, qui livre l'information sur sa page Instagram. "Très belle rencontre avec le grand frère Molière. Il prépare une belle surprise pour les fans de notre légende... Affaire à suivre", a-t-il écrit.