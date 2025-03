Selon ce que rapporte Abidjanshow ce lundi, la légende congolaise Lokua Kanza était invité dans l’émission Carrefour Weekend sur Radio Fréquence 2. Occasion pour l’artiste de partager son regard sur le Rap Ivoire et certains de ses artistes phares.

Didi B, Suspect 95, Himra… Ces rappeurs ivoiriens qui impressionnent Lokua Kanza

Au cours de son intervention, Lokua Kanza a avoué ne pas être un fervent suiveur du Rap Ivoire, bien qu’il en reconnaisse l’impact et la popularité croissante. « Le Rap Ivoire, vous connaissez ? Bon, juste un peu », a-t-il confié. La légende congolaise explique ainsi qu’il s’était quelque peu éloigné de la scène musicale ivoirienne ces dernières années. Toutefois, certains noms ont retenu son attention. Il cite notamment Didi B, dont la voix le touche particulièrement, ainsi que Suspect 95, qu’il admire pour la qualité de ses textes et son engagement artistique. Il mentionne également Himra, un talent en pleine ascension.

Lokua Kanza ne s’est pas arrêté au rap. Il a aussi mis en avant la richesse de la scène musicale féminine en Côte d’Ivoire. « Même en dehors du rap et des artistes masculins, la Côte d’Ivoire regorge de nombreux talents féminins qu’il faut encourager », a-t-il déclaré.vParmi celles qui l’inspirent, il cite Josey, avec qui il a collaboré lors de The Voice, ainsi que Titi et Ayanne, issues de l’écurie de Patrice Anoh.

Avec ces déclarations, Lokua Kanza souligne l’importance de soutenir et promouvoir les artistes ivoiriens.