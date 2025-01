La Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) a bouclé l’année 2024 sur une note très positive. En effet, l’entreprise a distribué plus de 288 milliards de FCFA à ses joueurs, un record qui témoigne de sa bonne santé financière.

Lors de la cérémonie de présentation des vœux, le directeur général, Dramane Coulibaly, s’est réjoui de ces résultats. Il a souligné que « la santé et le bien-être du personnel restent notre priorité ». Pour l’année à venir, la LONACI prévoit de nouveaux projets ambitieux, notamment la livraison d’agences et la construction d’un nouveau siège.

LONACI : des résultats financiers solides et un engagement social

En 2024, la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire a réalisé un chiffre d’affaires de 561 milliards de FCFA. Ces résultats solides ont permis à l’entreprise d’allouer 6,75 milliards de FCFA à des actions sociales via la Fondation LONACI.

« Nous espérons que 2025 sera une année d’épanouissement personnel et collectif, pour que la LONACI continue de prospérer et d’apporter davantage de richesse à la collectivité », a déclaré Dramane Coulibaly.

Le président du conseil d’administration, Me Fofana Youssouf, a salué le travail accompli par les employés de la LONACI. « La bonne santé de l’entreprise et les bonnes perspectives présentées par le Directeur Général sont le résultat d’une synergie d’actions conçues et exécutées par des femmes et des hommes de valeurs », a-t-il affirmé.

Les employés de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire, représentés par Katoma Fadiga, ont également exprimé leurs attentes, notamment en matière d’augmentation salariale et de couverture maladie.

La LONACI s’est imposée comme un acteur incontournable de l’économie ivoirienne. Son développement contribue à la création d’emplois et au financement de projets d’intérêt général.

« Les efforts du directeur général ont fait de la LONACI l’un des acteurs les plus solides en Côte d’Ivoire et en Afrique », a souligné Hamza Mohamed, administrateur général de la mutuelle sociale Awalé.

Avec des perspectives prometteuses et un personnel mobilisé, la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire est prête à relever les défis de l’avenir et à continuer de se développer.