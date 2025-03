Des tensions diplomatiques émergentes entre le Sénégal et le Maroc portent sur une éventuelle extradition de l’ancien président Macky Sall, actuellement résident à Marrakech. Les autorités sénégalaises auraient exprimé leur demande de coopération au Maroc, soulignant une détérioration potentielle des relations bilatérales en cas de non-coopération.

Les détails d’une confrontation diplomatique

Selon des sources diplomatiques anonymes, le gouvernement sénégalais aurait contacté Rabat pour faciliter une éventuelle extradition de Macky Sall, en cas de demande judiciaire. Cette requête survient après la publication d’un rapport de la Cour des comptes, mettant en lumière des allégations de malversations financières sous son règne. Le projet de loi n°03/2025, examiné prochainement par l’Assemblée nationale sénégalaise, vise à renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays, notamment en matière d’assistance aux détenus.

Réactions et déclarations officielles

« Macky Sall n’est ni jugé, ni condamné, et cette loi concerne uniquement l’assistance aux détenus », a précisé Fatou Diop Cissé Goudiaby, présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénégal, en réponse aux critiques soulignant un ciblage politique de l’ancien président. Toutefois, le porte-parole du gouvernement sénégalais, Moustapha Ndieck Sarré, a insisté sur la responsabilité de Macky Sall dans les irrégularités financières découvertes, affirmant que ces actes ne pouvaient se produire sans son aval.

Pour certains observateurs, comme l’ancien ministre Pape Malick Ndour, cette demande d’extradition semble plus motivée par des considérations politiques judiciaires que par une véritable démarche étayée par des preuves tangibles. Bassirou Kébé, membre de l’Alliance pour la République (APR), rejette quant à lui les accusations de détournement contre Macky Sall, arguant que les anomalies comptables ne suffisent pas à prouver sa culpabilité.

En attendant les développements législatifs et diplomatiques à venir, l’affaire Macky Sall expose les tensions entre les deux nations voisines, le Sénégal et le Maroc. La réaction future de Rabat pourrait déterminer non seulement le sort de l’ancien président mais aussi l’évolution des relations bilatérales dans la région ouest-africaine.

Cette demande d’extradition, bien que controversée, soulève des questions cruciales sur l’indépendance judiciaire et la coopération internationale en matière de justice entre le Sénégal et le Maroc.