À Madagascar, l’artiste Meizah est au cœur d’un scandale. Victime de viol, elle se fait chanter par ses bourreaux, qui ont fini par dévoiler la vidéo de leur crime. L’artiste avait refusé de céder aux exigences des détenteurs de la vidéo, qui menaçaient de la publier sur les réseaux sociaux.

Madagascar : l’artiste Meizah victime de viol et de chantage

Violée et filmée en direct, Meizah vit actuellement un cauchemar. Les faits se déroulent en septembre 2022, et l’artiste dit qu’elle n’était pas consciencieuse au moment de l’acte. C’est plusieurs mois après les faits qu’elle a été informée par une vidéo anonyme.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires accusent la jeune femme de s’être mise dans un état d’ivresse. Beaucoup d’internautes ont tenté de trouver une circonstance atténuante en faveur des auteurs de l’acte. Meizah est accusée parce qu’elle n’a pas essayé de se défendre. « Je n’étais même pas capable de bouger » , at-elle déclaré.

« Les gens me voient comme une artiste qui a des tatouages, qui est un peu explicite dans ses clips et ses chansons. Mais je n’étais même pas capable de dire non, je n’étais même pas capable de bouger. Sans consentement, personne n’a le droit d’abuser de qui que ce soit », a-t-elle confié à RFI.

A lire aussi : Guinée équatoriale – Baltasar Ebang Engonga : Teodoro Nguema Obiang Mangue réagit

Meizah a porté plainte pour demander à la justice de mettre la main sur ses bourreaux. Mais en plus des présomptions de violeurs, la justice pourrait chercher à sanctionner les internautes qui ont transformé le débat en un cyberharcèlement avec des commentaires traumatisants pour la victime.