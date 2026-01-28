Mahamat Idriss Deby Itno en visite stratégique à Paris

Après le retrait des forces françaises de son pays, Mahamat Idriss Deby Itno fait son premier déplacement à Paris. Il s’est envolé ce mercredi 28 janvier pour la France où il est attendu par son homologue français Emmanuel Macron. Il s’agit d’une visite de travail axée sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

Tchad – France : Mahamat Idriss Deby Itno chez Emmanuel Macron

Le président tchadien a quitté N’Djaména ce mercredi à destination de Paris. Selon un communiqué de la Présidence, le président effectue une « visite d’amitié et de travail à l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron ».

Cette visite s’inscrit dans la volonté partagée des deux Chefs d’État de consolider les relations entre le Tchad et la France et de revisiter en profondeur la coopération afin de la redynamiser et de l’adapter, dans un esprit de concertation, de respect mutuel et de prise en compte des intérêts réciproques.

Les deux présidents vont aborder des sujets sur le plan bilatéral, régional et international. En initiant cette rencontre, Paris évoque l’ambition d’un partenariat « partenariat renouvelé et mutuellement bénéfique ».

Les sujets qui fâchent seront certainement au menus des échanges. Les relations entre les deux pays ont pris un coup de froid lors que des enquêtes ont été ouvertes à Paris ciblant le président tchadien pour « détournement de fonds publics » et « recel ». Alors que le Tchad était le seul point qui servait de base stratégique aux forces françaises, le président Mahamat Idriss Deby Itno a demandé leur départ express. Une demande face à laquelle la France n’a pas résisté. L’accord de coopération militaire entre les deux pays a été ainsi rompu.