Au Mali, l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, a été convoqué à la Cour suprême ce mercredi 5 mars 2025, dans le cadre de l’enquête sur l’acquisition controversée d’un avion présidentiel en 2014. Cette affaire, qui a suscité de vives critiques et des soupçons de malversations financières, met en lumière les enjeux de la gouvernance et de la transparence dans le pays.

Transparence financière au Mali : l’ex-chef de gouvernement Moussa Mara face aux juges, l’affaire de l’avion présidentiel au cœur de l’attention

En 2014, le gouvernement malien a procédé à l’achat d’un Boeing 737-700 BBJ pour un montant d’environ 20 milliards FCFA, une transaction réalisée sans appel d’offres préalable. Cette acquisition a rapidement été pointée du doigt par des institutions financières internationales, telles que le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale, qui ont dénoncé l’opacité de la transaction et des soupçons de surfacturation.

L’enquête, qui a duré plusieurs années, a conduit à l’ouverture d’un procès en septembre 2024 devant la Cour d’assises spéciale pour les crimes économiques et financiers. Mais, pour insuffisance de preuves, la Cour a décidé de renvoyer le dossier à l’instruction afin de poursuivre les enquêtes pour obtenir un complément d’informations.

En effet, de nombreux hauts responsables du pays ont été touchés par cette affaire. Parmi ces derniers dont l’audition a été ordonnée figurent les anciens Premiers ministres Oumar Tatam Ly et Moussa Mara, ainsi que Madani Touré, ancien ministre délégué chargé du budget. Leurs témoignages sont jugés essentiels pour éclairer les zones d’ombre de cette affaire.

À noter que Soumeylou Boubèye Maïga, ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre, décédé en détention en mars 2022, avait également été mis en cause dans cette affaire. Aussi, l’ex-ministre de l’Économie et des Finances Bouaré Fily Sissoko ainsi que le colonel Nouhoum Dabitao, ancien chef d’état-major général des armées du Mali, sont bien impliqués dans ce dossier qui refait surface et qui risque d’emporter certains.

L’audition de Moussa Mara constitue une étape clé de cette enquête, qui vise à faire la lumière sur une affaire qui a marqué l’histoire politique et financière du Mali.