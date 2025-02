Les autorités maliennes ont mené une opération d’envergure à Bamako, mercredi 26 février, qui a permis de démanteler un réseau de traite des êtres humains et d’escroquerie transnationale. L’opération a abouti à l’arrestation de 477 personnes, principalement originaires d’Afrique de l’Ouest, accusées d’exploitation de personnes vulnérables et de fraudes diverses.

Lutte contre la traite humaine : une opération d’envergure conduit à l’arrestation de centaines de personnes au Mali

L’opération, qui a mobilisé d’importantes ressources, a permis l’arrestation de 477 individus, dont 329 hommes, 148 femmes et 14 enfants en bas âge. Les suspects, originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest dont la Guinée, de Gambie, de Guinée-Bissau, de Sierra Leone et du Sénégal, étaient impliqués dans un réseau sophistiqué de traite humaine et d’escroquerie. Cette intervention est le résultat de plusieurs mois d’enquête et de surveillance, démontrant la détermination des autorités du Mali à lutter contre ces crimes odieux.

Les personnes arrêtées sont accusées d’être impliquées dans un large éventail d’activités criminelles, allant de la traite humaine à l’escroquerie. Elles auraient utilisé de fausses promesses d’emploi et de meilleures conditions de vie pour attirer leurs victimes, avant de les contraindre au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle. Le réseau était également spécialisé dans les escroqueries financières, les faux recrutements et les arnaques aux investissements.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Mali pour lutter contre la traite des êtres humains et la criminalité transnationale. Le pays a participé à plusieurs opérations régionales, telles que FLASH-WEKA et Jackal III, qui ont permis l’arrestation de milliers de personnes impliquées dans le trafic de migrants et l’exploitation humaine.

Des mesures renforcées pour protéger les populations vulnérables

Face à l’ampleur du problème, les autorités maliennes ont renforcé leur dispositif de lutte contre la criminalité transnationale. Des mesures ont été prises pour intensifier les opérations de surveillance, adopter des lois plus strictes et renforcer la coopération régionale. Des campagnes de sensibilisation sont également menées pour informer les populations sur les risques liés aux offres d’emploi frauduleuses et aux migrations clandestines.

A noter que l’enquête se poursuit pour identifier tous les membres du réseau et leurs complices, ainsi que pour établir l’étendue de leurs activités criminelles. Les personnes arrêtées seront poursuivies en justice, tant au niveau national qu’international.