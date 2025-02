Le Mali a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre l’insécurité en inaugurant un nouveau camp militaire à Koutiala, dans la région de Ségou. Ce projet stratégique, situé dans une zone particulièrement vulnérable aux attaques terroristes, vise à renforcer la présence militaire et à assurer la protection des populations civiles.

Le Mali renforce sa présence militaire dans la région de Koutiala avec un nouveau camp

Le choix de Koutiala n’est pas anodin selon le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara. En effet, cette région a principalement été choisi du fait des nombreux incidents sécuritaires survenus ces dernières années, notamment des enlèvements et des attaques contre les forces de défense et de sécurité. Le nouveau camp militaire permettra de renforcer la surveillance des frontières et de lutter contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région.

Le camp militaire de Koutiala, qui s’étend sur 700 hectares, est équipé des dernières technologies en matière de défense au Mali. Il abritera notamment un centre d’entraînement tactique, permettant ainsi aux forces armées maliennes de se préparer au mieux aux défis sécuritaires auxquels elles sont confrontées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à renforcer la sécurité dans l’ensemble du territoire malien. Les autorités maliennes espèrent ainsi mettre un terme aux exactions des groupes terroristes et permettre aux populations de vivre en paix et en sécurité.

L’inauguration de ce nouveau camp a été saluée par les autorités locales et les populations, qui y voient un signe d’espoir pour l’avenir. Le Gouverneur de la région de Koutiala a souligné l’importance de cette infrastructure pour la stabilité de la région et a appelé à une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles.