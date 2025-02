Maurice Kamto , leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025, lançant simultanément une collecte de fonds ambitieuse visant à rassembler 6 milliards de FCFA. Cette initiative vise à financer les dépenses logistiques essentielles pour sa campagne, incluant les déplacements, la communication et les supports promotionnels, ainsi que la présence de scrutateurs dans tous les bureaux de vote.

Maurice Kamto mise sur la transparence

« C’est un défi de taille, mais indispensable pour garantir la transparence du contrôle », a souligné Maurice Kamto en mettant l’accent sur l’importance cruciale de la surveillance électorale. Il critique ouvertement la fiabilité d’Elecam, l’organe en charge des élections au Cameroun, affirmant que malgré son mandat théorique de garantir des élections libres et transparentes, « en réalité, ce n’est pas le cas » .

En 2018, lors du dernier scrutin présidentiel, Elecam a mis en place plus de 25 000 bureaux de vote à travers le pays, une logistique complexe qui, selon les opposants comme Kamto, rend difficile la surveillance efficace et ouvre la porte à des irrégularités potentielles favoriser le parti au pouvoir.

Pour cette nouvelle campagne, Maurice Kamto vise à renforcer tant les ressources financières que humaines afin d’intensifier sa présence sur le terrain et de garantir une surveillance rigoureuse dans environ 28 000 bureaux de vote. Son objectif est clair : maximiser la mobilisation pour sécuriser chaque étape du processus électoral et s’assurer que chaque voix compte.

Avec des élections qui s’annoncent cruciales pour l’avenir politique du Cameroun, Maurice Kamto et son équipe se préparent à un effort soutenu et organisé, déterminés à faire entendre les voix de tous les citoyens et à assurer une gouvernance démocratique et transparente pour le paie.