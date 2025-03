La Côte d’Ivoire a remporté une victoire cruciale face au Burundi (1-0) lors de la 5e journée des éliminatoires du Monde 2026. Cette victoire, acquise au stade de Meknès au Maroc, permet aux Éléphants de conforter leur position en tête du groupe F.

Victoire précieuse de la Côte d’Ivoire face au Burundi en éliminatoire Mondial 2026, Guessand marque son premier but en sélection

Le but victorieux des hommes d’Emerse Faé a été inscrit par Evann Guessand à la 16e minute, sur une passe décisive de Sébastien Haller. Ce but, le premier de Guessand en sélection, a donné l’avantage aux Ivoiriens, qui ont ensuite tenté en vain d’aggraver le score.

Malgré la domination ivoirienne, le Burundi a opposé une solide résistance défensive, contrariant les offensives des champions d’Afrique en titre. La première mi-temps s’est soldée par un score de 1-0 en faveur de la Côte d’Ivoire.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur a voulu injecter du sang sur le terrain pour essayer de prendre totalement l’avantage et se sécuriser. Ainsi, les entrées du joueur de Brighton Simon Adingra et d’autres ont permis aux Éléphants de maintenir leur domination certes, mais ils n’ont pas réussi à inscrire un deuxième but pour cette confrontation qualification du Mondial 2026. Le score est donc resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

A noter que cette victoire permet à la Côte d’Ivoire de se retrouver à un total de 13 points conservant ainsi sa place de leader du groupe F. Franck Kessié et ses coéquipiers affronteront la Gambie lundi prochain au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan dans le cadre de la 6e journée des éliminatoire du Mondial 2026.