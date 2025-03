Le président Alassane Ouattara a quitté la Côte d’Ivoire ce vendredi 21 mars 2025 pour un séjour en France. Accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, le chef de l’État s’est envolé en direction de Paris, sans que les autorités ivoiriennes ne précisent les motifs exacts de ce déplacement.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara s’envole pour la France

L’annonce du départ du couple présidentiel a été faite par la présidence, mais aucun détail n’a été communiqué sur la nature de cette visite. S’agit-il d’un déplacement officiel dans le cadre de ses fonctions présidentielles ou d’un voyage privé ? L’absence de précisions suscite des interrogations dans l’opinion.

Récemment, Alassane Ouattara s’est déjà rendu en France pour des rencontres bilatérales avec les autorités françaises, mais aussi pour des raisons personnelles, notamment des contrôles médicaux. Pour l’heure, aucune information ne permet de trancher entre ces différentes hypothèses.

Ce voyage intervient dans un contexte où la Côte d’Ivoire se prépare à des échéances électorales. Certains observateurs s’interrogent sur une possible rencontre avec des dirigeants français ou des acteurs économiques. D’autres y voient un simple séjour privé du chef de l’État. Dans une analyse un peu plus poussée, d’autres observateurs évoquent même la possibilité d’une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Tidjane Thiam qui est actuellement en séjour en Europe.