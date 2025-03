Dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a rendue publique la liste des joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées de la compétition.

Éliminatoires du Mondial 2026 : Gernot Rohr convoque 25 Guépards du Bénin, une nouvelle pépite de l’Atalanta en renfort

La grande nouveauté de cette sélection est la première convocation de Candas Fiogbé. Ce jeune talent, qui évolue avec les jeunes de l’Atalanta Bergame, suscite l’enthousiasme et l’espoir chez les supporters des Guépards du Bénin. Sa présence témoigne de la volonté de Gernot Rohr de rajeunir l’équipe et d’intégrer de nouveaux talents.

Gernot Rohr a composé une liste équilibrée, avec des joueurs évoluant dans différents championnats à travers le monde. L’objectif est clair : remporter les deux matchs pour maintenir les chances de qualification du Bénin pour le mondial 2026.

Les matchs contre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud seront cruciaux pour le Bénin. Les Guépards du Bénin devront faire preuve de détermination et d’efficacité pour décrocher la victoire et continuer à rêver de la qualification pour le Mondial 2026.

Liste des Guépards pour les deux journées