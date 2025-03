Le Maroc a obtenu un prêt de 847 millions de dollars de la part du Trésor français. Un prêt comptant pour le programme d’achat de 168 véhicules roulants auprès d’Alstom, Hyundai et CAF. Ces achats entrent dans le cadre du programme Plan Rail Maroc, qui vise à augmenter le réseau ferroviaire du pays, passant de 51 % à 87 % de la population marocaine d’ici 15 ans.

Maroc : financement pour le renouvellement du parc ferroviaire

Le Maroc ambitionne de moderniser sa ligne ferroviaire par le biais de son programme d’achat de 168 véhicules roulants neufs. Et ce, auprès des fabricants Alstom (France), Hyundai (Corée du Sud) et CAF (Espagne). Une initiative pour laquelle le pays a obtenu un prêt de 847 millions USD de la trésorerie française, soit 781 millions d’euros. Un prêt qui s’ajoute aux accords de financement déjà conclus avec l’Espagne et la Corée du Sud par le royaume chérifien.

En effet, les 847 millions USD accordés par la France au royaume marocains sont destinés à l’achat de 18 trains à grande vitesse d’Alstom par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

En outre, ce prêt de la France est le fruit de la coopération financière entre les deux pays dans le secteur ferroviaire, destinée à soutenir le programme d’achat de 168 trains de l’Afrique du nord. Ainsi, d’après le communiqué de l’ambassade de France, les TGV commandés auprès d’Alstom sont des modèles Avelia Horizon, qui pourront transporter 640 voyageurs à une vitesse de 320 km/h.

Bien avant l’accord de prêt avec la France pour l’achat des 168 trains, le pays avait déjà signé un prêt de 754,3 millions d’euros (819,5 millions USD) avec l’Espagne. Il a également établi un protocole de financement avec la banque d’import-export de la Corée du Sud (KEXIMBANK), mais le montant n’a pas été dévoilé.

En revanche, avec ces prêts obtenus auprès des deux derniers pays mentionnés, le Maroc a confié la construction du reste des trains à grande vitesse à des sociétés issues de l’Espagne et de la Corée du Sud. À cet effet, CAF (Espagne) a signé un contrat d’une valeur de 630 millions USD pour la fabrication de 30 trains interurbains. Le Sud-Coréen Hyundai, quant à lui, a obtenu un contrat pour la construction de 110 trains pour un montant de 1,5 milliard USD.

Avec l’arrivée de ces trains, le Maroc pourrait stimuler l’économie du secteur ferroviaire, ce qui aura un impact positif sur l’économie du pays, sans oublier la création d’emplois qui découlera de la mise en service de ces trains.