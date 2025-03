La 5e journée des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026 a livré son verdict samedi 22 mars 2025, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le continent a vibré au rythme de rencontres riches en émotions et en rebondissements.

Le point complet sur les résultats de la 5e journée, surprises et confirmations en éliminatoires Mondial 2026

Cette 5e journée a été marquée par des surprises, avec des équipes considérées comme favorites qui ont trébuché, et d’autres qui ont confirmé leur statut. En effet, le nul effectué entre les Lions Indomptables du Cameroun et l’Eswatini suivi du nul entre les Lions de la Téranga du Sénégal et le Soudan, sont quelques grandes surprises de cette journée. Voici alors un récapitulatif des résultats qui ont marqué cette journée cruciale.

Résultats de la 5e journée

Mercredi 19 mars 2025

Eswatini 0–0 Cameroun

Liberia 0 – 1 Tunisie

République centrafricaine 1–4 Madagascar

Jeudi 20 mars 2025

Mozambique 3–1 Ouganda

Zimbabwe 2–2 Bénin

Sierra Leone 3 – 1 Guinée-Bissau

Cap-Vert 1–0 Maurice

Malawi 0–1 Namibie

Gambie 3–3 Kenya

Libye 1–1 Angola

Gabon 3 – 0 Seychelles

Comores 0–3 Mali

Vendredi 21 mars 2025

Botswana 1–3 Algérie

Guinée équatoriale 2–0 Sao Tomé-et-Príncipe

Burkina Faso 4–1 Djibouti

RD Congo 1–0 Soudan du Sud

Rwanda 0–2 Nigeria

Afrique du Sud 2 – 0 Lesotho

Ghana 5–0 Tchad

Burundi 0 – 1 Côte d’Ivoire

Éthiopie 0–2 Égypte

Guinée 0–0 Somalie

Niger 1 – 2 Maroc

Samedi 22 mars 2025

Togo 2–2 Mauritanie

Soudan 0 – 0 Sénégal