Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2025, Henriette Lagou est désignée candidate du Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-PAIX). Elle a été choisie par les membres de la coalition à l’occasion d’une convention qui s’est tenue le samedi 22 mars 2025.

Présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire : Henriette Lagou va porter les couleurs du GP-PAIX

Pendant que certains grands partis tardent à dévoiler leurs candidats à la présidentielle d’octobre 2025, le Groupement des partenaires politiques pour la paix (GP-PAIX) vient de franchir ce pas important. On connaît désormais celle qui va le représenter dans cette bataille électorale : il s’agit d’Henriette Lagou, présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde (RPC-PAIX).

A lire aussi : Présidentielle 2025 : Laurent Gbagbo réclame une liste électorale transparente

Elle a accepté le choix porté sur elle par ses camarades et les militants de la coalition. « Je suis donc candidate parce que je défends un idéal, celui de la paix. Partout, il y a la guerre, et cela nous inquiète. Il nous faut donc être tous des acteurs de paix en faisant en sorte que la guerre s’arrête partout dans le monde », a-t-elle déclaré. Henriette Lagou assure que son camp dispose d’un programme d’action efficace pour réduire la souffrance des Ivoiriens. Le point culminant de tout cela est de faire de la Côte d’Ivoire une terre de paix et de quiétude pour ses citoyens.

Pour rappel, la coalition GP-PAIX est composée de :