N’Golo Kanté, star d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite et champion du monde avec l’équipe de France, continue d’illustrer sa générosité sans limite. Il a profité de la trêve internationale pour marquer à nouveaux les esprits au Mali.

N’Golo Kanté fait un don de 5 millions de dollars pour un centre médical au Mali

Selon ce qu’a relayé le célèbre journaliste Fabrizio Romano, N’Golo Kanté a fait un don de 5 millions de dollars pour financer la construction d’un centre médical moderne au Mali. Cette infrastructure sera dédiée à l’amélioration des soins de santé pour les familles les plus démunies et à la prise en charge des enfants. Ce geste altruiste résonne particulièrement avec ses origines maliennes. Né en France de parents maliens ayant immigré pour offrir un meilleur avenir à leur famille, Kanté a toujours gardé un lien fort avec son pays d’origine. Il a d’ailleurs été sollicité à deux reprises pour rejoindre la sélection malienne avant de choisir définitivement l’équipe de France, avec laquelle il a connu la gloire mondiale.

Il ne le cache jamais. N’Golo Kanté n’a du tout pas oublié son parcours difficile avant de devenir une icône du football. Dans plusieurs interviews, il a évoqué les épreuves de son enfance et le travail acharné qui l’a mené au sommet : « Mes parents m’ont appelé N’Golo parce que c’est le nom d’un ancien roi au Mali, un roi qui a commencé en bas pour conquérir un royaume. J’ai grandi dans la pauvreté et je ne renie en rien mes origines ni mes débuts difficiles. Je suis parti de rien, je travaillais dans la collecte des ordures, et aujourd’hui, je suis un joueur connu que tout le monde voit à la télévision. »

Un joueur humble et respecté

Reconnu pour son humilité exemplaire, N’Golo Kanté est l’un des joueurs les plus appréciés du football mondial. Que ce soit en club ou en sélection, il est unanimement salué pour son éthique de travail, son respect des autres et sa générosité hors du commun. Avec ce nouveau geste humanitaire, Kanté prouve une fois de plus que son immense talent sur le terrain s’accompagne d’un cœur en or.