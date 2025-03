Au Mali, l’économiste et professeur d’université Étienne Fakaba Sissoko a recouvré la liberté jeudi 27 mars 2025, après avoir purgé une année de prison. Sa libération met fin à une saga judiciaire qui a suscité de vives réactions dans le pays et à l’étranger, notamment parmi les défenseurs des droits humains et de la liberté d’expression.

Étienne Fakaba Sissoko recouvre la liberté, fin d’une saga judiciaire controversée au Mali

Étienne Fakaba Sissoko avait été arrêté le 25 mars 2024, suite à la publication de son ouvrage « Propagande, Agitation et Harcèlement – la communication gouvernementale pendant la transition au Mali ». Dans ce livre, l’économiste critiquait ouvertement les pratiques de communication des autorités de transition.

Deux jours après son arrestation, il avait été présenté au procureur, puis condamné le 20 mai 2024 par le tribunal de grande instance de la Commune IV de Bamako à deux ans de prison, dont un an avec sursis, ainsi qu’à une amende de trois millions FCFA. Le professeur d’université était poursuivi pour des fait d’atteinte à l’image de l’État, diffamation et diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public.

A lire aussi : Mali : un chef terroriste éliminé à Tombouctou

La libération d’Étienne Fakaba Sissoko intervient après une année d’incarcération qui a suscité de nombreuses critiques. Son cas a été perçu par certains comme un symbole des restrictions à la liberté d’expression au Mali.