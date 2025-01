Le Niger a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre le terrorisme en réintégrant officiellement 124 ex-combattants de Boko Haram dans la société civile. La cérémonie s’est déroulée jeudi à Goudoumaria, épicentre de la lutte contre le groupe jihadiste dans le sud-est du pays.

Une nouvelle étape dans la lutte contre Boko Haram : 124 repentis réintégrés au Niger

Parmi les personnes réinsérées figurent 81 ex-combattants et plusieurs mineurs qui ont été recrutés de force par le groupe terroriste. Ces individus ont bénéficié d’un programme de déradicalisation et de réinsertion socio-économique avant de retrouver une vie civile au Niger.

Le gouverneur de la région de Diffa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a souligné l’importance de cette initiative qui s’inscrit dans une politique volontariste de l’État nigérien visant à réduire les conséquences des conflits armés et à promouvoir le développement inclusif.

Ce programme, soutenu par des partenaires internationaux, a permis de former ces ex-combattants à des métiers et de les aider à se réinsérer dans leur communauté. Il a également mis l’accent sur la réconciliation et le dialogue intercommunautaire.