Au Niger, un coup de filet a été mené par la police de Tahoua, permettant d’interpeller quatorze individus, dont deux femmes, membres de quatre bandes criminelles qui sévissaient dans la région. Ces groupes étaient impliqués dans divers actes délictueux tels que les vols, les cambriolages et le trafic de stupéfiants.

Coup de filet contre quatre bandes criminelles à Tahoua au Niger

Les opérations menées par les forces de l’ordre du Niger ont permis de saisir un important arsenal, notamment des armes à feu, des munitions, des véhicules et du matériel électronique. Parmi les objets saisis figurent également une quantité importante de drogue, notamment du cannabis et des comprimés.

Les bandes démantelées avaient chacune leur spécialité. Certaines ciblaient les établissements scolaires, d’autres les habitations, tandis que d’autres encore étaient impliquées dans le trafic de drogue.

Selon les informations, le premier groupe s’attaquait principalement aux établissements scolaires, dérobant du matériel informatique et des fonds. Le deuxième groupe était spécialisé dans le vol de motos. Quant au troisième, il était impliqué dans des cambriolages de domiciles et de locaux professionnels. Enfin, le quatrième groupe était un réseau de trafiquants de drogue opérant dans la région de Badaguichiri, Rididi et Tabalak.

Une coopération efficace entre les forces de l’ordre et la population

Le succès de ces opérations est en grande partie dû à la collaboration entre les forces de l’ordre et la population. Les autorités du Niger appellent d’ailleurs les citoyens à continuer de signaler tout comportement suspect. Les individus interpellés seront présentés à la justice et devront répondre de leurs actes.