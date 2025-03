Le Niger fait face à une pénurie d’essence depuis quelques jours, une crise qui affecte l’économie du pays, en particulier le secteur des transports et le quotidien de la population. Deux raisons principales sont à l’origine de cette situation.

Quelles sont les causes de la pénurie d’essence au Niger ?

Au Niger, la lutte contre la contrebande ainsi qu’un faible taux de production nationale de la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ) sont à l’origine du manque d’essence qui frappe le pays. Cette situation n’est pas sans conséquences elle pèse lourdement sur l’économie, selon les médias locaux.Par ailleurs, le directeur commercial de la SONIDEP, Maâzou Oumani Aboubacar, explique que la contrebande représentait environ 50 % du marché des hydrocarbures. Il était donc nécessaire d’y mettre un terme.

Cependant, en parallèle, la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ) devait assurer une production suffisante pour couvrir le marché, ce qui n’a pas été le cas. Cette insuffisance a entraîné une pénurie, laissant chaque jour la population faire face à de longues files d’attente pour s’approvisionner en essence. Bien que la SORAZ livre entre 23 et 25 citernes d’essence à la SONIDEP quotidiennement, cette quantité reste inférieure à la demande. En effet, la ville de Niamey consomme entre 25 et 26 citernes par jour. Pour faire face à cette crise, la SORAZ devrait fournir entre 45 et 50 citernes par jour.

Quelles solutions pour mettre fin à la crise ?

La SONIDEP affirme vouloir mettre un terme à cette crise des hydrocarbures. À cet effet, la société annonce disposer d’un stock important au port de Lomé, au Togo. Cependant, son acheminement jusqu’au Niger est entravé par des difficultés logistiques et des délais de transport prolongés.

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations et de garantir la libre circulation des hydrocarbures, les forces armées nigériennes ont été mobilisées pour sécuriser et faciliter le transport du carburant vers le dépôt central de Sorey, à Niamey.