Au Niger, les Assises Nationales sont prévues du 15 au 19 février. Annoncées depuis plusieurs mois, cette importante rencontre permettra aux autorités de la transition de définir la suite à donner au régime militaire.

Assises Nationales au Niger : cadre réglementaire et modalités de travail

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a lancé le processus d’organisation des Assises Nationales. Par un décret pris le 8 février 2025, il a défini les missions et la composition de la Commission Nationale chargée de la Conduite des travaux des Assises Nationales au Niger.

La Commission est composée de :

Président : Dr Mamoudou Harouna Djingarey, Chef de Canton de Sinder

1er Vice-Président : Colonel Major Maman Souley, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Défense Nationale

2ᵉ Vice-Président : M. Ibrahim Assane Mayaki, ancien Premier Ministre

3ᵉ Vice-Président : M. Issoufou Katambé, ancien Ministre

4ᵉ Vice-Président : M. Ben Salah Mahmoud Ali, leader religieux

5ᵉ Vice-Présidente : Mme Bayard Mariama Gamatié, ancienne Ministre

6ᵉ Vice-Présidente : Mme Mounkaila Aissata Seyni, universitaire

7ᵉ Vice-Président : M. Abdoulaye Seydou, représentant de la société civile

8ᵉ Vice-Président : M. Ali Idrissa, représentant de la société civile

Les travaux des Assises Nationales au Niger vont porter sur cinq thématiques confiées à cinq sous-commissions. Il s’agit de : Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale ; Refondation politique et institutionnelle ; Économie et développement durable ; Géopolitique et environnement international ; Justice et droits de l’homme.

La Commission Nationale chargée de la Conduite des travaux des Assises Nationales peut solliciter l’expertise de spécialistes en lien avec les thématiques définies. Elle s’appuie également sur un Comité Technique, chargé de préparer les Assises Nationales, ainsi que sur un personnel d’appui pour assurer le bon déroulement de ses missions.

À l’issue de ses travaux, la Commission Nationale remet un rapport final au Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État. Ce rapport doit être déposé dans un délai de trois (3) semaines.

Pour encadrer ses activités, la Commission Nationale adopte un règlement intérieur régissant l’organisation et le déroulement de ses travaux. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par le budget de l’État du Niger.

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 2024-631/P/CNSP du 02 octobre 2024, qui portait sur la création d’une précédente Commission Nationale chargée de l’organisation des Assises Nationales.

Enfin, la mise en œuvre du présent décret relève de la responsabilité du Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, du Ministre, Directeur de Cabinet du Président du CNSP, Chef de l’État, ainsi que du Secrétaire Général du Gouvernement.