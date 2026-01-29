© Niger : Niamey théâtre de violences tard dans la nuit de mercredi

Dans la nuit de ce mercredi 28 janvier 2026, l’aéroport international de Niamey au Niger, a été le théâtre de violences. De fortes détonations et des tirs nourris ont été signalés cette nuit dans la zone. Le calme est revenu mais l’identité des assaillants n’est pas connue et aucun bilan n’est disponible pour l’instant.

Niger : des violences à l’aéroport international de Niamey

Au Niger, les échanges de tirs ont commencé peu après minuit dans la zone de l’aéroport Diori-Hamani dans le sud-est de Niamey selon ce que rapporte RFI. Il faut dire que c’est là que se trouve la base 101 de l’armée de l’air nigérienne ainsi qu’une base de drones. C’est également dans cette zone qu’est entreposée une importante cargaison d’uranium dans l’attente d’être exportée.

Aussi, c’est là que se trouve le quartier général de la Force unifiée antidjihadiste créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali (les trois pays formant l’AES). Pour l’heure, la cause de l’échange de tirs de cette nuit n’est pas connue, pas plus que l’identité des assaillants, mais des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des traînées lumineuses dans le ciel, signe que défense antiaérienne est probablement entrée en action, peut-être contre une attaque de drones.

Les détonations ont provoqué la panique des passagers de l’aéroport. Certains ont même fui les lieux à pied. Des vols ont dû être déroutés vers d’autres aéroports. Toutefois, le calme est revenu au bout d’une heure environ, mais aucun bilan n’est disponible dans la matinée de ce jeudi.