AES : Les premiers mots du Capitaine Ibrahim Traoré en tant que Président

Au Mali, lors de sa deuxième session ordinaire, le Collège des Chefs d’États de l’AES, réuni à Bamako le 23 décembre 2025, a désigné le Président burkinabé, le Capitaine Ibrahim Traoré, à la présidence tournante de l’organisation. L’annonce, officialisée par le communiqué final lu par le Ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, marque une étape majeure pour la Confédération. Le nouveau Président en exercice s’est exprimé après sa nomination.

AES : Le Capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l’organisation pour un an

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a été désigné ce mardi 23 décembre 2025 pour assurer la présidence tournante de la Confédération des États du Sahel (AES). La durée de son mandat est d’un an. Cette décision a été prise à l’issue de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’État de l’AES à Bamako, au Mali. Le communiqué final, annonçant l’issue des travaux en présence des Chefs d’État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a été lu par M. Abdoulaye Diop, Ministre malien des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale.

Prenant la parole après sa désignation, le Capitaine Traoré a déjà donné le ton. Son mandat sera celui de la continuité, de l’humilité et d’une accélération notable des actions de la Confédération. « C’est un mot de remerciement à l’endroit de nos vaillants combattants qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d’exister. Enfin je remercie la population de l’AES qui a franchement compris pourquoi nous devons compter sur nous mêmes et pourquoi nous nous devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résilience à supporter tous les coups que l’ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de prise de chaîne de l’exclavage. », a déclaré Ibrahim Traoré, Président en exercice de la Confédération de l’AES.