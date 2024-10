Au Niger, les forces de l’ordre ont mené une vaste opération visant à lutter contre la vente illégale de produits de chicha. Ainsi, à l’issue de cette opération, nombreux commerçants ont été interpellés.

Guerre contre la chicha au Niger : des commerçants arrêtés

Plusieurs commerçants ont été interpellés pour avoir enfreint la réglementation interdisant l’importation, la distribution, la vente et la consommation de la chicha sur le territoire de la région de Niamey. Cette opération a permis de saisir une quantité importante de produits liés à la consommation de la chicha.

Aussi total, plus de 51 000 articles au total, notamment des bouteilles, des tuyaux, des charbons et des accessoires divers. À l’occasion, la cheffe du service central de protection des mineurs et des femmes, Zouéra Hassane Haousseizé, a évoqué les dangers de la consommation de la chicha chez les jeunes. Aussi, elle a rappelé les sanctions encourues par les contrevenants.

Par ailleurs, afin de prévenir ce phénomène, la police a organisé des séances de sensibilisation dans les lieux fréquentés par les jeunes, comme les places publiques, les boîtes de nuit et les espaces de rencontre.