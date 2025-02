L’armée nigériane a infligé un sérieux revers aux groupes terroristes opérant dans le nord-est du pays. Au cours d’une série d’opérations menées entre le 30 janvier et le 7 février, les forces armées ont neutralisé 27 terroristes et en ont arrêté 85 autres. De plus, 44 civils, retenus en otage, ont été libérés.

Coup dur porté aux terroristes au Nigeria : 27 morts et 85 arrestations

Ces opérations, menées principalement dans l’État de Borno, ont permis aux forces armées du Nigeria de démanteler plusieurs cellules terroristes liées à Boko Haram et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Les forces de sécurité ont également saisi une importante quantité d’armes et de munitions. Et une quarantaine de civils qui avaient été pris en otage par les terroristes pour obtenir une rançon ont recouvré leur liberté et pourront regagner leur domicile.

Malgré ces succès, la menace terroriste reste élevée au Nigeria. Les groupes jihadistes continuent de mener des attaques meurtrières contre les civils et les forces de sécurité. Les enlèvements contre rançon sont aussi fréquents, notamment dans la région du lac Tchad.

Cette nouvelle victoire est un succès pour l’armée nigériane qui lutte depuis plusieurs années contre l’insurrection jihadiste dans le nord-est du pays. Les attaques de Boko Haram et de l’ISWAP ont causé la mort de milliers de personnes et déplacé des millions d’autres.