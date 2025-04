Au Nigéria, la célébration d’un mariage s’est transformée en une affaire judiciaire aux conséquences sévères pour un maquilleur renommé. Abdullahi Musa Huseini, plus connu sous le pseudonyme d’Amuscap sur les réseaux sociaux où il compte plus de 153 000 abonnés, a été condamné lundi à six mois d’emprisonnement par un tribunal fédéral de Kano. Une décision intervenue après que le mis en cause ait jeté des billets de banque en l’air lors de sa cérémonie nuptiale, une pratique culturelle répandue mais strictement illégale dans le pays.

Justice au Nigéria : le « spraying » d’argent lors d’un mariage envoie une célébrité derrière les barreaux

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a reconnu Amuscap coupable d’avoir « délibérément dégradé et abusé » de la monnaie nationale. En effet, les faits remontent à décembre dernier, lors de son mariage somptueux où il avait lancé une centaine de billets de 1 000 nairas (environ 59 euros) devant ses nombreux invités.

Cette coutume, appelée « spraying », est profondément ancrée dans la culture nigériane et consiste à faire « pleuvoir » de l’argent sur les mariés, les artistes ou les danseurs lors d’événements festifs. Cependant, cette tradition est considérée par les autorités comme un acte de profanation de la monnaie et est interdite par la loi depuis 2007.

La législation nigériane punit toute dégradation intentionnelle du naira, notamment lorsqu’il est jeté au sol ou lancé en l’air. Cette affaire n’est pas un cas isolé. En 2023, la célèbre influenceuse transgenre Bobrisky avait été condamnée à la même peine pour des faits similaires, tout comme l’actrice Oluwadarasimi Omoseyin, également condamnée à six mois de prison pour avoir participé à un événement où des billets avaient été lancés en l’air.

Ces condamnations rappellent la détermination des autorités nigérianes à faire respecter la loi sur la monnaie, même face à des traditions culturelles populaires. Elles soulignent également les risques encourus par ceux qui persistent à pratiquer le « spraying » lors d’événements festifs.