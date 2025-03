Les autorités nigérianes ont intensifié leur lutte contre le trafic de drogue, menant des opérations à grande échelle qui ont abouti à des arrestations significatives et à la saisie de tonnes de substances illicites à travers le pays. L’annonce a été faite dimanche par l’Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA), indiquant que ces internetions visent à démanteler les réseaux criminels et à réduire l’offre et la demande de drogues.

Lutte antidrogue : le Nigéria intensifie ses efforts, des trafiquants arrêtés et des cargaisons interceptées

Selon le communiqué du NDLEA, parmi les individus arrêtés, figurent des puissants hommes d’affaires. On peut noter Arokodare Damil Ebenezer, un homme d’affaires de Lekki qui a été interpellé alors qu’il attendait une cargaison de 32,24 kilogrammes de cannabis en provenance des États-Unis. Un autre homme d’affaires, Omoruyi Terry, interpellé à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, alors qu’il tentait d’exporter 1 400 pilules de tramadol vers l’Italie.

Outre ces interventions, l’Agence antidrogue du Nigéria a également mené des opérations sur le terrain, notamment à Katsina, où 684 blocs de cannabis comprimé et 86 000 pilules de diazépam ont été saisis. Dans l’État d’Edo, plus de 13 198 kilogrammes de cannabis ont été détruits, et 158 kg ont été récupérés pour des poursuites judiciaires. Ces destructions font suite à la découverte de plantations dans des forêts comme celles d’Uhen et de Sobe.

A lire aussi : Nigeria : saisie spectaculaire de chapelets contenant de la cocaïne

Des saisies supplémentaires ont eu lieu dans d’autres régions du pays, notamment à Enugu, Kwara, Oyo et dans l’État du Niger. Suite à ces exploits réalisés un peu partout dans le pays, le patron de la NDLEA, le général Mohamed Buba Marwa (Rtd), a félicité ses officiers pour leur travail acharné et a exprimé son espoir de voir le Nigéria devenir une société plus sûre et sans drogue. Il les a appelé à plus d’abnégation au travail afin d’éradiquer ce fléaux dans le pays.