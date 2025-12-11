Nigeria : Le gouvernement en négociations avec le Burkina Faso

Durée de lecture : 2 minutes
Nigeria : Le gouvernement en négociations avec le Burkina Faso
© Bola Tinubu, président du Nigeria

Ces dernières heures, le gouvernement fédéral du Nigeria multiplie les efforts diplomatiques pour obtenir la libération de 11 soldats et le retour d’un avion militaire C-130 retenus depuis trois jours au Burkina Faso. Les autorités militaires burkinabè avait saisi l’appareil, l’accusant d’avoir violé l’espace aérien du pays.

Avion militaire C-130 : Le Nigeria continue de négocier avec le Burkina Faso

Hier Mercredi, des sources nigérianes ont confirmé que les soldats et l’avion ayant atterri en urgence pour des raisons de panne technique, n’avaient pas encore été libérés au Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères a désormais pris en charge le dossier. « Nous espérons que leur libération interviendra prochainement grâce à l’intervention du ministère », a déclaré APA. Le porte-parole du ministère, Kimiebi Ebienfa, a précisé que l’ambassade du Nigeria à Ouagadougou est en contact avec les autorités burkinabè pour régler la situation.

Violation du ciel de l’AES par un avion militaire Nigéria, ce qui s’est passé
Côte d’Ivoire : Un ministre ivoirien envoyé au Burkina Faso

Pour rappel, selon l’armée de l’air nigériane, le C-130 effectuait une mission de convoyage vers le Portugal et a dû atterrir à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso pour un problème technique survenu peu après son décollage de Lagos, le 8 décembre 2025. Le personnel à bord est sain et sauf et a été accueilli chaleureusement par les autorités locales.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025