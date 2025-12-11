Nigeria : Le gouvernement en négociations avec le Burkina Faso

Ces dernières heures, le gouvernement fédéral du Nigeria multiplie les efforts diplomatiques pour obtenir la libération de 11 soldats et le retour d’un avion militaire C-130 retenus depuis trois jours au Burkina Faso. Les autorités militaires burkinabè avait saisi l’appareil, l’accusant d’avoir violé l’espace aérien du pays.

Avion militaire C-130 : Le Nigeria continue de négocier avec le Burkina Faso

Hier Mercredi, des sources nigérianes ont confirmé que les soldats et l’avion ayant atterri en urgence pour des raisons de panne technique, n’avaient pas encore été libérés au Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères a désormais pris en charge le dossier. « Nous espérons que leur libération interviendra prochainement grâce à l’intervention du ministère », a déclaré APA. Le porte-parole du ministère, Kimiebi Ebienfa, a précisé que l’ambassade du Nigeria à Ouagadougou est en contact avec les autorités burkinabè pour régler la situation.

Pour rappel, selon l’armée de l’air nigériane, le C-130 effectuait une mission de convoyage vers le Portugal et a dû atterrir à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso pour un problème technique survenu peu après son décollage de Lagos, le 8 décembre 2025. Le personnel à bord est sain et sauf et a été accueilli chaleureusement par les autorités locales.