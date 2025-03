Me Suy Bi Gohoré Émile signe et persiste : Valérie Yapo a bel et bien demandé la désignation d’un administrateur provisoire à la tête du PDCI-RDA en remplacement de Tidjane Thiam. L’avocat est revenu à la charge après la publication d’un démenti attribué à Valérie Yapo.

PDCI-RDA : passe d’armes entre Valérie Yapo et Me Suy Bi Gohoré Émile

À la fin de l’audience du vendredi 28 mars, programmée dans le dossier opposant Valérie Yapo aux instances du PDCI-RDA, l’avocat Me Suy Bi Gohoré a fait le point des discussions menées devant le juge. Dans son récit, il a indiqué que la plaignante, face à l’annulation des sanctions prises à son encontre, a changé l’objet de sa plainte. Valérie Yapo ne demande plus l’annulation de ses sanctions, mais la suspension de tous les organes du parti ainsi que celle du président Tidjane Thiam.

En plus de la suspension des fonctions de Tidjane Thiam, l’avocat ajoute que Valérie Yapo souhaite la désignation du doyen d’âge des membres du bureau politique et a proposé, à ce titre, Jules Ahouzi.

Selon les propos attribués à dame Yapo, le récit de l’avocat du PDCI ne serait pas fidèle aux faits. Elle n’aurait pas demandé la désignation d’un administrateur provisoire. Très vite, l’avocat est revenu à la charge. « Ces nouvelles prétentions sont contenues dans des notes de plaidoiries qui m’ont été communiquées par l’avocat de dame Valérie Yapo, devant le juge des référés. Je ne les ai pas inventées », a-t-il indiqué.

Pour Me Suy Bi Gohoré Emile, cette tentative de rétropédalage est purement et simplement une campagne de dénigrement et de désinformation contre sa personne. « Je me réserve le droit de tirer toutes les conséquences de droit de tout écrit ou propos portant atteinte à mon honneur et à ma réputation d’avocat », a-t-il averti.