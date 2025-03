Pour mettre fin aux tensions internes au PDCI-RDA, Tidjane Thiam a pris une décision importante. Dans une déclaration de presse livrée ce mercredi, le porte-parole du parti a annoncé l’annulation de toutes les sanctions et des procédures disciplinaires engagées contre certains militants devant le Conseil de discipline. Cette mesure est de nature à faire taire les guéguerres entre le président Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon d’une part, et entre Tidjane Thiam et Valérie Yapo d’autre part.

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam joue la carte de l’apaisement au PDCI-RDA

Tidjane Thiam sort du bras de fer engagé entre lui et Jean-Louis Billon. Les signaux avaient été donnés des deux côtés pour un affrontement qui risquait de déchirer le parti de l’intérieur. Mais en homme de paix, Thiam a désamorcé la bombe.

« S’inspirant donc de sa foi en Dieu, des valeurs léguées par le père fondateur et en ce jour même de la célébration de la Nuit du Destin, il a décidé de l’annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l’endroit de tous les militants du PDCI-RDA. Cette annulation s’étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l’Ordre du Bélier« , a déclaré Dr Soumaïla Kouassi Bredoumy.

Cette décision intervient alors que Valérie Yapo et Tidjane Thiam sont attendus devant la justice pour le différend qui les divise suite aux sanctions infligées à la première. De même, une convocation de Jean-Louis Billon est en attente devant le Conseil de discipline. Tout ceci devrait normalement prendre fin avec cette sage décision prise par le président du PDCI-RDA.

Selon Soumaïla Kouassi Bredoumy, en jouant cette carte, Tidjane Thiam s’est référé « aux idéaux du parti et à l’esprit des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui ont toujours mis en avant la tolérance et le dialogue comme moyens de résolution de tous différends ».

À noter que l’annulation de toutes les sanctions et des mesures disciplinaires sonne comme une volonté affichée des responsables du parti de faire participer tous les membres aux processus internes de désignation du candidat du PDCI-RDA pour l’élection présidentielle d’octobre 2025.