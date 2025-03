Une nouvelle explosion a été signalée sur les installations du pipeline reliant le Bénin et le Niger. Selon les premières informations, il s’agirait d’un sabotage. Aucun groupe rebelle n’a encore revendiqué cet acte, qui devient de plus en plus fréquent.

Pipeline Bénin – Niger : une explosion suspecte à Dankassari

L’incident s’est produit dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mars 2025, dans la localité de Dankassari, située dans la région de Dosso, au Niger. Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme sont enregistrés sur cette infrastructure stratégique. Les autorités locales et les responsables du projet pétrolier soupçonnent un acte d’origine criminelle.

Le pipeline, qui permet d’acheminer le pétrole nigérien jusqu’au port de Sèmè-Podji au Bénin, est devenu une cible récurrente depuis sa mise en service. En décembre dernier, les autorités nigériennes avaient ouvertement accusé le Nigeria d’être complice des auteurs des sabotages enregistrés sur les installations du projet pétrolier.

Elles pointaient du doigt des groupes agissant depuis le territoire nigérian, soupçonnés d’alimenter l’instabilité dans la région. Cette nouvelle explosion risque d’accentuer la méfiance entre le Niger et ses voisins.