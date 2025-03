À partir du vendredi 7 mars prochain, le pont Alassane Ouattara d’Abidjan sera partiellement fermé les week-ends de 22h à 4h du matin pour des travaux de nettoyage du pylône, selon une annonce du ministre ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou.

Pont Alassane Ouattara : restrictions de circulation et travaux de nettoyage

À la semaine prochaine, les habitants d’Abidjan devront composer avec des restrictions de circulation particulières sur le pont Alassane Ouattara. Les travaux de nettoyage du pylône, qui s’étendront sur trois à quatre week-ends consécutifs, nécessiteront une fermeture nocturne de l’ouvrage entre 22h et 4h du matin, du vendredi au lundi.

« Ce pont est un bel ouvrage qui a une belle architecture. Et l’architecte a souhaité que l’ouvrage soit blanc. » , a souligné M. Kouakou lors d’une visite récente sur le site. Le pylône impressionnant, atteignant 108 mètres de hauteur, nécessite un nettoyage méticuleux pour son achèvement final. Les autorités envisagent de laver le pylône avec des détergents, une opération qui risquerait de perturber la circulation si elle était entraînée en même temps que le trafic routier régulier.

« On va commencer le vendredi à 22h. On va fermer l’ouvrage jusqu’au lundi à 4h du matin sur trois à quatre week-ends pour que ce nettoyage puisse se faire. Ça veut dire qu’en semaine, l’ouvrage est ouvert 24h/24 » , a précisé le ministre. Une fois les travaux achevés, l’ouvrage sera probablement réceptionné et son entretien sera placé sous la responsabilité du département ministériel de l’Équipement et de l’Entretien routier.

Inauguré le 12 août 2023 par le président Alassane Ouattara, le pont à Haubans d’Abidjan, baptisé Pont Alassane Ouattara, relève les communes de Cocody et du Plateau. Cette structure emblématique est un témoignage de l’ingénierie moderne en Côte d’Ivoire et suscite déjà l’intérêt des visiteurs désireux de découvrir les détails du nettoyage en cours.