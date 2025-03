En Côte d’Ivoire, Li Kesen, ressortissant chinois, interpellé et condamné pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Une importante somme d’argent et plusieurs devises étrangères ont été découvertes à son domicile. Il n’a pas été en mesure de justifier la possession de 636 586 000 Francs CFA en espèces ainsi que d’autres devises.

Côte d’Ivoire : 636 586 000 Francs CFA en espèces découverts au domicile d’un ressortissant chinois

7 ans de prison et une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille (1 909 000 758 000) Francs CFA. C’est la peine infligée à Li Kesen, reconnu coupable de fraude fiscale et blanchiment de capitaux en Côte d’Ivoire. Le tribunal a ordonné la saisie des biens du prévenu au profit de l’Etat et son expulsion du territoire.

Il a été condamné conformément aux dispositions des articles 171 du Livre des procédures fiscales, 9, 184, 187, 196, 199 et 202 de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive en vigueur en Côte d’Ivoire.

Selon le communiqué du tribunal, la perquisition au domicile du Chinois Li Kesen a permis de saisir des numéraires ainsi composés :

six cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille ( 636 586 000 ) Francs CFA en espèces ;

) Francs CFA en espèces ; vingt mille (20 100) Euros ;

cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (147 489) Yuans (Chine) ;

un million trois cent trente-cinq mille (1 335 000) Wons (Corée) ;

deux mille cent cinquante-deux (2 152) Cédís (Ghana) ;

six cent cinquante (650) Pesos (Mexique) ;

trois mille deux cent soixante-dix (3 270) Dollars (Hong Kong) ;

quatre cents (400) Dinars (Tunisie) ;

trente-deux (32) Ringgits (Malaisie) ;

soixante-quinze (75) Roupies (Seychelles) ;

trente (30) Dirhams (Émirats Arabes) ;

dix (10) Birrs (Éthiopie) ;

dix (10) Pounds (Égypte) ;

cent (100) Ariarys (Madagascar) ;

cent-vingt (120) Bahts (Thaïlande).

“Le sieur Li Kesen n’a pu justifier l’origine des fonds et l’enquête financière minutieusement menée par les officiers de police judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux”, a indiqué le tribunal.