Samedi 8 février 2025, le jeune artiste ivoirien Lesky n’a pas réussi à remplir les 4 000 places du Palais de la Culture. Cela ne l’a pas empêché de livrer un show électrisant.

Rap ivoire : Lesky enflamme le Palais de la Culture malgré une salle incomplète

Le rappeur ivoirien a su captiver son public avec une performance intense, où chaque titre était repris en chœur par ses fans, témoignant d’une belle communion avec l’audience. Si son nom n’est pas encore parmi les plus cités du rap ivoirien, Lesky a prouvé qu’il possédait une base de fans fidèle et engagée. Son énergie scénique et son style rappellent d’ailleurs par moments celui de Fior 2 Bior. Parmi les spectateurs présents, Didi B a été aperçu, venu apporter son soutien à Lesky et, plus largement, au rap ivoirien.

Néanmoins, un moment de tension a éclaté lorsqu’un autre rappeur, Sindika, a pris la parole. Des fans de Himra l’ont hué en raison de la « diss track » qu’il a récemment publiée contre leur artiste favori. Une réaction qui prouve que les rivalités dans le rap ivoirien restent très vives.

Ce concert marquait aussi un tournant pour Lesky, puisqu’il s’agissait de son premier spectacle organisé par Star Factory, la structure de Serge Beynaud. Une date d’autant plus marquante qu’elle coïncidait avec un autre grand événement musical : le concert de Dadju et Tayc, qui se déroulait à quelques mètres de là.