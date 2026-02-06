© Présidentielle au Congo-Brazzaville : le pasteur Ntoumi refuse d'être candidat

Au Congo-Brazzaville, une grosse décision est tombée ce vendredi 6 février 2026. Le parti du révérend pasteur Ntoumi a annoncé que l’opposant à Denis Sassou-Nguesso ne se présentera pas en tant que candidat pour les élections présidentielles en mars prochain.

Congo-Brazzaville : le pasteur Ntoumi ne sera pas candidat

Au Congo-Brazzaville, au lendemain de l’annonce de la candidature de Denis Sassou-Nguesso à la présidentielle du 15 mars 2026, le parti du révérend pasteur Ntoumi fait une grande annonce. Le parti informe que le révérend pasteur Ntoumi ne prendra pas part au scrutin. Les conditions d’une élection libre et transparente ne sont pas réunies, affirme le Conseil national des républicains.

Ce même CNR qui dénonce des violences commises par les forces de l’ordre le mois dernier dans le département du Pool et assure que ce renoncement du pasteur Ntumi est aussi lié à une volonté de préserver la paix. Pour rappel, Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi, est un ancien chef rebelle.

Congo-Brazzaville : Denis Sassou Nguesso en lice pour sa réélection

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso qui cumule plus de quarante années au pouvoir, a annoncé ce jeudi 5 février sa candidature à l’élection présidentielle. « Je ferai acte de candidature à l’élection présidentielle », a-t-il déclaré devant une foule de plusieurs milliers de personnes rassemblées lors d’un déplacement à Ignié (Sud).

Le mouvement présidentiel (Parti congolais du travail, PCT) avait désigné fin décembre en congrès M. Sassou Nguesso comme « candidat naturel du parti ». Le PCT est la principale formation politique de la majorité.

L’élection au Congo-Brazzaville, initialement prévue pour le 22 mars, se tiendra finalement le 15 mars. Le vote des forces de l’ordre aura lieu quelques jours avant la date officielle du scrutin, afin que ceux-ci puissent garantir l’ordre public le jour du vote.