Pour renforcer leur puissance militaire dans le domaine des drones, les pays africains peuvent désormais compter sur un acteur de plus en plus influent : Aerodrive Engineering Services (AES). Basée au Maroc, cette société locale spécialisée dans la fabrication de systèmes aériens sans pilote (UAV) s’est rapidement imposée comme un leader dans ce secteur stratégique. Avec l’augmentation des besoins en drones militaires pour la surveillance et la collecte de renseignements, AES envisage une expansion de sa production annuelle.

Puissance militaire : AES veut consolider sa position de leader en fabrication de drones en Afrique

Lors de la 2ème édition de la Journée nationale de l’industrie, tenue à Benguérir, Aerodrive Engineering Services a signé une convention de financement avec le ministère de l’Industrie et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Cet accord, qui reflète le soutien des autorités marocaines à l’essor des entreprises technologiques locales, permettra à AES d’accroître sa capacité de production de drones. L’entreprise vise une production annuelle de 1 000 drones.

Cette montée en puissance de la production permettra d’abord de répondre aux besoins des forces armées marocaines, mais elle ouvrira également la voie à l’exportation vers d’autres pays africains. De nombreuses armées du continent, soucieuses d’améliorer leurs capacités de surveillance et de défense, se tournent vers des solutions locales. AES compte saisir cette opportunité en devenant un fournisseur clé pour les pays africains qui souhaitent moderniser leurs forces armées et renforcer leur puissance militaire.

Le succès récent du premier vol du drone militaire ATLAS ISTAR, conçu et fabriqué par AES, démontre l’expertise du Maroc dans ce domaine technologique de pointe. Ce drone de dernière génération, destiné à renforcer les capacités de surveillance et de collecte de renseignements des forces armées marocaines, témoigne de l’ambition de l’entreprise de devenir un acteur incontournable dans le secteur de la défense.

L’expansion s’inscrit dans une vision plus large du Maroc, qui ambitionne de devenir un pôle technologique régional en matière de défense et de sécurité. La montée en puissance d’AES s’inscrit donc dans un écosystème industriel en plein développement, qui pourrait changer la donne pour les capacités militaires de nombreux pays africains.

Déjà bien positionné dans les classements de puissance militaire, le Maroc se donne les moyens pour faire bouger les lignes et s’affirmer dans le domaine de la défense.