Dans un contexte politique tendu, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un défi à Amadou Bâ, leader de la coalition Jamm ak Njariñ. Suite aux récentes déclarations de ce dernier, qui a rejeté les accusations de mauvaise gestion portées contre lui, Sonko a proposé un débat contradictoire public pour clarifier les positions de chacun sur la situation économique et financière du Sénégal.

Ousmane Sonko lance un défi à Amadou Bâ : un débat public sur la situation économique du Sénégal

« Monsieur Amadou Ba a décidé de sortir de l’ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et autres. Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration ne saurait prospérer plus longtemps », a d’abord publié Ousmane Sonko sur ses canaux officiels, juste après la sortie de son prédécesseur à la Primature.

Le Premier ministre a ensuite détaillé les sujets qu’il souhaite aborder lors de ce débat : la dette et le déficit publics, la fiscalité, la gestion des ressources naturelles, la Vision 2050, etc. « Ce sera l’occasion d’aborder, entre autres, les questions liées à la dette et au déficit publics, à la fiscalité, au foncier, aux mines et hydrocarbures, ainsi qu’à la masse salariale. Nous pourrons enfin discuter de la Vision 2050 et permettre à monsieur Ba de partager ses appréciations à ce sujet », a-t-il ajouté.

Cette proposition de débat public intervient alors que les tensions politiques s’intensifient en vue des prochaines élections. Les deux hommes, qui ont des visions différentes de l’avenir du Sénégal, pourraient ainsi confronter leurs idées devant les citoyens.

En lançant ce défi, Sonko souhaite non seulement clarifier les responsabilités de chacun dans la gestion de l’économie sénégalaise, mais aussi offrir aux citoyens l’opportunité de se faire une opinion éclairée sur les propositions des différents acteurs politiques.

Il reste à savoir si Amadou Ba acceptera cette invitation. Un tel débat marquerait un tournant dans la vie politique sénégalaise, offrant aux citoyens un moment d’exception pour confronter les idées et les projets des différents candidats à la présidentielle.