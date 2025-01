La Côte d’Ivoire voit fleurir une nouvelle génération de femmes leaders. De l’entreprise à la politique, en passant par les secteurs stratégiques comme l’énergie et l’agriculture, ces entrepreneuses visionnaires transforment le paysage économique du pays. Découvrez cinq parcours exceptionnels de femmes qui incarnent l’audace, l’innovation et l’excellence, et qui inspirent de nombreuses Ivoiriennes à suivre leurs traces.

Martine Coffi-Studer, la femme d’affaires la plus riche de Côte d’Ivoire

De son parcours d’économiste à son rôle de ministre, Martine Coffi-Studer a toujours démontré une aptitude exceptionnelle à innover. Fondatrice d’Océan Ogilvy en 1988, elle a transformé cette agence en un acteur majeur de la communication en Afrique, rayonnant dans plus de vingt pays. Son influence, tant dans le monde des affaires que dans la sphère politique, en fait une figure emblématique du continent.

Martine Coffi-Studer

Marie-Joséphine Sidibé, symbole de l’excellence dans les hydrocarbures

Marie-Joséphine Sidibé, figure emblématique du secteur pétrolier ivoirien, a gravi les échelons de la SIR avant de prendre la tête de la SMB en 2021. Ce monopole du bitume, en plein essor grâce aux nombreux chantiers du pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 247,6 milliards de FCFA en 2023, faisant d’elle l’une des femmes les plus riches de Côte d’Ivoire.

Marie-Joséphine Sidibé

Au cœur de la finance ivoirienne, l’élégance de Bénédicte Janine Kacou Diagou

Issue d’une dynastie d’entrepreneurs, Bénédicte Janine Kacou Diagou a su s’imposer comme une figure incontournable du monde des affaires en Afrique. Forte d’une solide formation en finance et d’une expérience acquise au sein de grandes institutions, elle a rejoint le groupe NSIA, fondé par son père, en 1999.

Depuis lors, elle a contribué de manière significative à son développement, le propulsant au rang de leader panafricain de la bancassurance. En parallèle de ses responsabilités à la tête du groupe, elle s’engage activement dans la promotion de l’entrepreneuriat, démontrant ainsi son attachement au développement économique du continent. Sa réussite exceptionnelle a été saluée par le classement Forbes Afrique en 2023, qui la classe parmi les femmes les plus influentes du continent.

Bénédicte Janine Kacou Diagou

Massogbé Touré, pionnière de la filière anacarde en Côte d’Ivoire

Après un voyage révélateur en Inde, Massogbé Touré a saisi l’opportunité de développer la culture de la noix de cajou en Côte d’Ivoire. En quarante ans, elle a bâti SITA, une entreprise florissante qui a non seulement révolutionné l’agriculture ivoirienne, mais s’est également diversifiée dans des secteurs aussi variés que le riz, l’hôtellerie, le transport et la microfinance.

Au-delà de son succès économique, Massogbé Touré est une figure de proue du combat pour l’égalité des sexes en Afrique. En employant majoritairement des femmes au sein de SITA, elle démontre que l’autonomisation féminine est un moteur de développement. Régulièrement distinguée, notamment par Forbes Afrique, elle incarne l’esprit d’entreprise et l’engagement social.

Massogbé Touré

Asta-Rosa Cissé, à la tête d’Abidjan Terminal et d’AGL Côte d’Ivoire

Forte d’une double formation en finance et management acquise à Paris et à Barcelone, Asta-Rosa Cissé a pris les rênes d’Africa Global Logistics (AGL) en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso en 2023. Cet acteur majeur de la logistique en Afrique, issu de la transformation de Bolloré Africa Logistics et désormais filiale du leader mondial du transport maritime MSC, a choisi de confier à cette experte la mission de développer ses activités dans une région clé.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur, notamment à la tête d’Abidjan Terminal, dont elle a considérablement accru la performance, Mme Cissé est aujourd’hui une figure incontournable de la logistique en Afrique de l’Ouest. Son action se concentre sur le renforcement des échanges commerciaux régionaux, la modernisation des infrastructures de transport et l’innovation. En témoigne le lancement en 2024 d’un centre d’innovation dédié à stimuler l’écosystème logistique régional.